محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا دانيال مطران المعادى والبساتين وسكرتير المجمع المقدس، والقمص سرجيوس سرجيوس والذى زار ديوان عام محافظة القاهرة لتقديم التهنئة لمحافظ القاهرة وكافة العاملين بالمحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مصر تشهد خلال هذه الأيام العديد من المناسبات الدينية يتشارك فيها الجميع وهو ما يؤكد على وجود محبة كبيرة تعكس علاقة قوية وأصيلة وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يعمل الجميع من أجل رفعته .

كما استقبل محافظ القاهرة وفد الكنيسة السريانية الأرثوذكسية برئاسة الأب الربان فيليبس عيسى والذى زار ديوان عام محافظة القاهرة لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك ، حيث حضر اللقاء اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات المحافظة.