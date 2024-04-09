أحلام آرسنال تصطدم بتاريخ بايرن ميونيخ بدورى الأبطال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "الإمارات"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق آرسنال الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، بنظيره بايرن ميونيخ الألمانى، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى ابطال اوروبا "الشامبيونز ليج".

وتشهد تلك المباراة العودة الأولى لفريق آرسنال منذ 14 عاما لدور ربع نهائى دوري الأبطال لأول مرة منذ 2010، وسيكون خصمه بايرن ميونخ الألماني.

وسيكون فريق بايرن ميونيخ خصما عنيدًا وصعباً للفريق اللندني، بعدما أصبح موسم البافرى أوشك على الانتهاء خالى اليدين محلياً من البطولات ولذا يسعى للتشبث بالحلم الأوروبي.

ووصل فريق آرسنال لأول مرة منذ 14 عام لهذا الدور، بعدما تخطى عقبة بورتو في ثمن النهائي.

وتمكن بايرن ميونيخ الألمانى من أقصاء لاتسيو الإيطالى فى ثمن النهائى، ليخوض دور ربع النهائى للمرة 22 في تاريخه، و12 في آخر 13 عاما.

وفي هذه المواجهة سيعود الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام السابق وبايرن الحالي، مرة أخرى إلى العاصمة الإنجليزية.