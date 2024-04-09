مستشفيات معهد الكبد القومي تطلق البرنامج التدريبي بعنوان "الاعتماد المبدئي للمنشآت الصحية"

تنظم وحدة جودة المستشفى بمستشفيات معهد الكبد القومي الدورة التدريبية الاولي في سبيل الإعداد للحصول على الاعتماد، تحت عنوان "البرنامج التدريبي لمتطلبات الحصول على الاعتماد المبدئي للمنشآت الصحية"، في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وجامعة المنوفية.

تنطلق فاعليات البرنامج بمركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة المنوفية فى الفترة من 16 إلى 18 أبريل 2024، تحت إشراف نخبة من استشاري ومدربي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ويهدف إلى إكساب المشاركين المعرفة والمهارات اللازمة للحصول على الاعتماد المبدئي للمنشآت الصحية.

كما يهدف البرنامج التعرف على معايير الاعتماد المبدئي وأنظمة إدارة الجودة، وفهم مبادئ سلامة المرضى وإدارة المخاطر، واكتساب مهارات تحسين الجودة في المنشآت الصحية .

يستهدف البرنامج الأطباء الصيادلة والممرضين والفنيين والإداريين، للتسجيل في البرنامج يرجي ملىء الاستمارة QR.code نظرت لأن عدد المقاعد محدودة، او الاتصال علي موبايل 0106246829.