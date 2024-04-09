محافظ دمياط تتفقد استعدادات مصيف رأس البر لعيد الفطر

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بمدينة رأس البر ، لمتابعة آخر الاستعدادات التى قامت بها الوحدة المحلية بالمدينة لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطر المبارك.

وفى هذا السياق، تفقدت المحافظ شارع النيل وعدد من الشوارع بالمدينة لمتابعة الجهود المبذولة بقطاع النظافة، و أيضًا توافر كافة الاستعدادات بالمدينة ، كما اطلعت على الخطة الخاصة باستعداد الساحات لاستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد وأيضًا التنسيق مع ادارة المرور لتحقيق السيولة المرورية بدايةً من بوابتي المدينة و أيضًا داخل المدينة .

وأكدت محافظ دمياط، على التواجد الميدانى خلال أيام العيد وتكثيف حملات النظافة بشكل دورى وتوفير كافة الخدمات للزائرين .

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة استعدادّا لعيد الفطر المبارك، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لأول جلسة مجلس تنفيذى تُعقد من داخل كوبرى دمياط التاريخي " جسر الحضارة " ، بعد الانتهاء من أعمال تطويره وإعادة تأهيله .

هذا وقد جاء ذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء سالم إبراهيم نائب مدير أمن دمياط ولفيف من القيادات الأمنية و التنفيذية و مديرى القطاعات الخدمية .

وخلال مناقشتها لاستعدادات عيد الفطر المبارك، هنأت المحافظ أبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول العيد كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات.

حيث أشارت إلى أهمية إعداد خطة متكاملة بين جميع الجهات وأيضاً التنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية لتأمين المناطق والمنشآت الهامة والحيوية و ساحات صلاة عيد الفطر المبارك وانتشار الفرق والدوريات الأمنية خاصة بمدينة رأس البر، موجهة تعليماتها إلى إدارة المرور بتكثيف الدوريات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية .