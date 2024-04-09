زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى دفاع جوي أكبر

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء أن مدينة خاركيف بحاجة إلى دفاع موثوق ضد الجيش الروسي.

وأوضح الرئيس الأوكراني في منشور له عبر حسابه بمنصة فيسبوك "نحن بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي وصواريخ إضافية"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وشدد زيلينسكي على أنه لا يحق للعالم أن يظل غير مبال بينما تتعمد روسيا تدمير المدينة بشكل يومي وقتل الناس في منازلهم.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا بحاجة إلى دفاع جوي أكبر.

وقال: "أنا ممتن لكل من هو هناك من أجل شعبنا - في إزالة عواقب القصف والمساعدة والدعم والعمل الجاد للحفاظ على الحياة الطبيعية في المدن الأوكرانية".

وكما ذكرت صحيفة أوكرينفورم، ترأس الرئيس زيلينسكي اجتماعًا لهيئة أركان القائد الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة حماية خاركيف من الضربات الروسية وإمكانية تعزيز قدرات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في منطقة خاركيف.