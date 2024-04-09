محافظ بني سويف يوجه باستمرار الجهود الميدانية للجنة شئون القرى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التقرير الميداني خلال أخر 3 شهور للجنة شئون القرى ضمن برنامج ميداني وجه بتنفيذه، والذي يستهدف متابعة مستوى وجودة الموقف الخدمي والمرافق بالقرى ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك في إطار الدفع بخطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

حيث قام بعرض تقرير معاون المحافظ د.محمد جبر والذي شمل قيام لجنة شئون القرى بالمرور على كل قرى المحافظة بـ٩٥ جولة تفتيشية شملت المرور على كافة المصالح الحكومية الواقعه بنطاق الوحدات المحليه المتضمنه " الوحدات المحليه ، الوحدات الاجتماعية، الوحدات البيطرية، الوحدات الزراعية ، مكاتب التموين وكذا المرور على الأسواق والمواقف، التي أسفرت تم تحرير ١٠٠ محضرا لكل جوله قامت بها اللجان وتم احالتها للادارات المختصه لاتخاذ الازم.

وشملت الجولات الميدانية كل مراكز المحافظة وذلك على النحو التالي مركز الواسطى ١٤ جولة، ومركز ناصر١٤ جولة، مركز بني سويف ٨ جولة، ومركز اهناسيا ١٧ جولة، ومركز ببا ١٤ جولة، ومركز سمسطا١٤ جولة، ومركز الفشن ١٤ جولة.

من جانبه، شدد المحافظ على استمرار وتكثيف الجولات الميدانية وأهمية المرور على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين مع إرسال تقرير مصور عن الموقف الخدمي بها.