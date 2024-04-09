الدفاع الروسية: مقتل 480 جنديا أوكرانيا في دونيتسك

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك بلغت أكثر من 480 عسكريا.

وأضافت الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني، فقد أيضا مدفعًا ذاتيًا من عيار 155 ملم من طراز Krab مصنوع في بولندا، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشارت إلى تدمير معدات كثيرة للجيش الأوكراني من بينها سبع مركبات، ومدفع هاوتزر Msta-B عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 105 ملم، ومدفع L119 بريطاني الصنع، ومدفع مدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم "Gvozdika"، ومدفع مضاد للدبابات 100 ملم "Rapier" ومدافع هاوتزر D-30 عيار 122 ملم.

وذكرت الوزارة الروسية أيضًا أن الجيش الروسي صد أربع هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دونيتسك.