بالصور.. محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك

الثلاثاء 09/أبريل/2024 - 12:52 م

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصري، يؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي تجمع المصريين وتمنح هذا الشعب خصوصية تميزه عن غيره من الشعوب، وأنه سيبقى عصيا على أي محاولة للنيل من تلك الروح الوطنية التي تشكل حصنا آمنا لأبناء هذا الوطن.

جاءت تصريحات المحافظ خلال استقباله وفدا كنسيا ضم الأنبا ثيئودسيوس أسقف الجيزة والأنبا يوحنا اسقف شمال الجيزة وتوابعها والأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها والأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك والقس بشير أنور راعى الأقباط الإنجليين والوفود المرافقة لهم وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وأعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير لزيارة وفد الكنائس المصرية مؤكداً أن روح الوحدة الوطنية التى تجمع أبناء الشعب المصري هى الضمانة الوحيدة لمواجهة أية تحديات.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال اللقاء علي تقديم التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الكنسي عن خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مؤكدين على علاقات الود والمحبة والترابط التي تجمع أبناء الشعب المصري .

وكان فى إستقبال الوفود والقيادات الكنسية رفقة المحافظ هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع.