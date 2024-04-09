غزة.. انتشال 409 جثث في محيط مجمع الشفاء بعد انسحاب الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 بأن طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، انتشلت جثامين 409 شهداء حتى الآن من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، ومحافظة خان يونس منذ انسحاب قوات الاحتلال من كلا المنطقتين.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فإن طواقم الدفاع المدني تناشد المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة، بالعمل على توفير وإدخال معدات وآليات مخصصة لأعمال الحفر "حفارات".

وأشارت إلى أن جلب هذه المعدات يهدف للمساعدة في استخراج جثامين الشهداء الفلسطينيين من تحت أنقاض المنازل المهدمة؛ نظرا للعدد الكبير من الإشارات التي تلقتها الطواقم من الأهالي بفقدان أبنائهم خلال فترة تواجد قوات الاحتلال.

ورغم انتشال مئات الجثث خلال الساعات الماضية إلا أن طواقم الدفاع المدني أكدت أن عشرات الجثامين لا تزال تحت الرمال والأنقاض.