الدفاع المدني الفلسطيني: انتشال جثامين 409 فلسطينيين من مجمع الشفاء الطبي بغزة

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين 409 فلسطينين من مجمع الشفاء الطبي بغزة منذ انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منه.

وفي وقت سابق، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 30 جثة متحللة في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد خمسة مواطنين فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى بمخيم المغازي، واستشهد الطبيب شادي أبو حسنين في قصف استهدف مفترق السرايا بمدينة غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المواطنين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة بالطائرات الحربية والرشقات الصاروخية من المدفعية الإسرائيلية، كما تشن الزوارق الإسرائيلية هجمات على الشواطىء بقطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33،207 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75،933 آخرين، في حصيلة غير نهائية.