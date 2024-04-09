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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. باحث أثري: قصة مسلسل جودر لطيفة وتتناسب مع طبيعة العصر الحالي

مسلسل جودر
مسلسل جودر
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قال الكاتب والباحث الأثري سامح الزهار، إن قصة مسلسل جودر لطيفة جدا وواحدة من أهم وأمتع القصص بالموسوعة الكبرى ألف ليلة وليلة.

وأضاف "الزهار"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "قصة ألف ليلة وليلة بصفة عامة نص مقاوم يشتبك مع قضايا عصره وزمنه، ولكن فكرة إعادة تقديم هذه النصوص وهذا المتن في هذا الزمن لهذه الأجيال وأقصد الأجيال التي تشاهدها عبر منصات وهي لم تقرأ ألف ليلة وليلة ولم تشتبك معها ولم تدرسها في المدارس وهي مسألة فيها مغامرة شديدة جدا".

وتابع: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دفعت كل العناصر كي يخرج مسلسل بهذه الجودة المهمة، فهناك أكثر من 40 نسخة لألف ليلة وليلة سواء من الأعمال العربية والغربية والفارسية، والقصص مختلفة، ولكن الإطار والهيكل العام الواحد وهو شهرزاد تحكي لشهريار وفي نهاية كل ليلة تقف عند جزء لطيف من القصة حتى لا يقتلها وتستكمل القصة، وشهدنا في مسلسل جودر نسخة تتناسب مع طبيعة هذا العصر وهي حكاية الخير والشر وحكاية الصراع".

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