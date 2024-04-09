قطاع المتاحف يستعرض أدوات المائدة المتنوعة فى العصر الإسلامي

استعرض قطاع المتاحف، التابع لوزارة السياحه والآثار، مجموعة متنوعة من أدوات المائدة المتنوعة من عصور مختلفة داخل متحف الاسماعيلية، والذى سوف يتم افتتاحه بعد التطوير قريبا.

ونشر القطاع عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "إهتم الحكام والسلاطين في العصر الإسلامي بعمل مائدة في شهر رمضان يفطر عليها العلماء والوزراء وعامة الشعب، وكان يخرج من مطبخ القصر في شهر رمضان جميع ألوان الطعام، توزع كل يوم على المحتاجين والضعفاء".

وتابع: "يحتوي متحف الإسماعيلية على مجموعة متنوعة من أدوات المائدة المتنوعة من عصور مختلفة من بينها عامود طعام من النحاس يتكون من ثلاثة أجزاء عبارة عن اثنين حلة وغطاء له مقبض،عليه رسومات بالغائر داخل وحدات هندسية وعليه كتابة بخط اليد تشير الى صاحبة الإناء وتدعى فاطمة بنت المرحوم الشيخ محمد السخاوي 1185 هجري كما يوجد بنفس الخط من اعلى (عبد الوهاب) وعليه رنك الداويدار، ويرجع للعصر المملوكي".