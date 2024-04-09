بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 12 شخصا في تصادم سيارة مواد كيماوية بأخري نصف نقل ببورسعيد

شهد جنوب محافظة بورسعيد، حادثا مروعا، اليوم الثلاثاء، باصطدام سيارة بترول محملة بمواد كيميائية بسيارة نصف نقل محملة بالأفراد بالقرب من قرية العاشر من رمضان.

استقبل مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد 11 مصابًا بينهم 3 أطفال مصابين بإصابات مختلفة، وجثة: محمد محمد مصطفي، اثر حادث تصادم بين سيارة بترول محملة بمواد كيميائية مع سيارة نصف نقل محملة بالأفراد بالقرب من قرية العاشر من رمضان جنوب بورسعيد.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.