بالفيديو.. خبير سياسات دولية: لقاء السيسي ومدير الاستخبارات الأمريكية يشير لتسريع المفاوضات بشأن غزة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير سياسات دولية، إن لقاء مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد أن هناك أمل أكبر وتقدم أفضل في تسريع المفاوضات بشأن الأوضاع في غزة.

وأضاف "سنجر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن العمل الدبلوماسي الرائع وتكليف الرئيس السيسي لإدارة الأزمات بإدارة هذا المشهد في موقف متناغم مع الأردن وفرنسا، يوضح التحول الأوروبي نتيجة لما قدمته مصر من توضيحات مستندة على القانون الدولي.

وتابع، أن مصر كان لها دور كبير ومهم للقضية الفلسطينية، والرئيس السيسي في استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى يعبر عن رمزية مهمة، موضحًا أن في الوقت الذي يتواجد فيه وفد من حماس في مفاوضات ماراثونية بوجود الأمريكيين والقطريين وممثلي حركة حماس في القاهرة، وفي الوقت نفسه تستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني، وهذه رمزية يقدمها الرئيس السيسي للعالم بأن السلطة الفلسطينية وممثلي غزة موجودون في القاهرة، وأن القضية الفلسطينية على رأس أولويات مصر.