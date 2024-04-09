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الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تفاصيل مقتل عامل وإصابة ابنه فى مشاجرة بسبب توك توك بمنطقة دار السلام

المتهم
المتهم
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كشفت اجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تفاصيل مقتل عامل وإصابة ابنه فى مشاجرة بسبب توك توك بمنطقة دار السلام.

تلقى قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين ("شخصين" أحدهما توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة) ، و(عاطل) بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات حول ركن مركبة "توك توك" خاص بنجل المتوفى أمام العقار محل سكنهم تعدى خلالها العاطل على الشخصين بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين"  نتج عن ذلك إصابتهما بجروح متفرقة والتى أودت بحياة أحدهما .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم (سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة تفاصيل مقتل عامل دار السلام قسم شرطة دارالسلام