القبض على سائق تسبب في إصابة 12 شخصًا بالتجمع الأول

نجح رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، برئاسة المقدم كريم البحيري، في ضبط سائق نقل لاصطدامه بأتوبيس محدثاً إصابة 12 شخصًا، ولاذا بالفرار بمنطقة التجمع الأول.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا مفاده إصابة 12 شخصًا يستقلون أتوبيس إثر ادعاء مصادمة مع سيارة نقل قلاب "لاذت بالفرار" .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى ارتكاب الواقعة وقائدها (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.