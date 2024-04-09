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الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على سائق تسبب في إصابة 12 شخصًا بالتجمع الأول

المتهم
المتهم
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نجح رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، برئاسة المقدم كريم البحيري، في ضبط سائق نقل لاصطدامه بأتوبيس محدثاً إصابة 12 شخصًا، ولاذا بالفرار بمنطقة التجمع الأول.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا مفاده إصابة 12 شخصًا يستقلون أتوبيس إثر ادعاء مصادمة مع سيارة نقل قلاب "لاذت بالفرار" .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى ارتكاب الواقعة وقائدها (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التجمع الأول القبض علي سائق المقدم كريم البحيرى قسم شرطة التجمع الاول