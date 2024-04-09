مصدر يكشف: إسرائيل تعتزم شراء 40 ألف خيمة لإجلاء الفلسطينيين من رفح

كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أن دولة الاحتلال تشتري 40 ألف خيمة استعدادا لإجلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدينة رفح الفلسطينية أقصى جنوب قطاع غزة.

وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الخيام جزء من الاستعدادات الخاصة برفح، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

وتدعم إسرائيل أن أربع كتائب تابعة لحماس تتمركز في رفح، مشيرة إلى أنها لن تتمكن من تحقيق الأهداف التي حددتها في بداية الحرب دون شن هجوم على رفح.

ويُعتقد أيضًا أن رفح هي المكان الذي يختبئ فيه قادة حماس، وربما مع الرهائن الإسرائيليين.

وقد تضخم عدد سكان رفح إلى أكثر من مليون شخص - أو نصف إجمالي سكان غزة - منذ بداية الحرب مع إجلاء المدنيين جنوبا هربا من القتال بين إسرائيل وحماس وعلى هذا النحو، فإن المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، يعارض الهجوم، قائلًا إنه سيعرض المدنيين الفلسطينيين للخطر.