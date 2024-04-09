وزير الخارجية الإسرائيلي: أردوغان مستعد للتضحية بالاقتصاد التركي لدعم حماس

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد قرار أنقرة بفرض قيود على بعض السلع التركية المصدرة إلى تل أبيب.

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، أردوغان بوضع مصالح حماس فوق مصالح الاقتصاد التركي بعد أن أعلنت تركيا أنها ستقيد الصادرات إلى إسرائيل حتى يتم تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال كاتس: "إن أردوغان يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي مقابل دعمه لحماس"، مضيفًا أن إسرائيل "سترد وفقًا لذلك وستعد قائمة موسعة من المنتجات الإضافية التي ستمنع إسرائيل تركيا من تصديرها".