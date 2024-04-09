منخفض جوي وسقوط أمطار.. حالة الطقس المتوقعة خلال عيد الفطر المبارك (فيديو)

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب وجود منخفض جوي، مشيرًا إلى أن هناك نشاطا للرياح على جميع الأنحاء ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خاصة في فترات المساء والصباح الباكر.

وأضاف "القياتي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن اليوم سيشهد ذروة الأمطار وستكون من متوسطة لغزيرة، حيث إنه من المتوقع سقوط الأمطار على شمال البلاد خاصة المناطق الشرقية منها (مدن القناة والسواحل الشرقية وشمال الوجه البحري)، وستكون متوسطة الشدة ورعدية تقل حدتها على السواحل الغربية وجنوب الوجه البحري تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ونصح بعدم تخفيف الملابس في هذه الفترات، مشددًا على أنه بداية من غد الأربعاء سيبدأ المنخفض الجوي في الاتجاه نحو الشرق، وتظل أطرافه تؤثر على الشمال الشرقي، وتتلاشى فرص الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية.

وأردف، أن درجة الحرارة في القاهرة ستسجل غدًا 25 درجة مئوية في أول أيام عيد الفطر المبارك، وسيكون هناك نشاط نسبي للرياح وأجواء مائلة للبرودة، ومن يوم الخميس تبدأ ارتفاعات درجات الحرارة مع تلاشي المنخفض عن مصر تماما.