الحلقة 29 من "حق عرب".. أحمد العوضي يجري تحليل DNA للتأكد من والده

شهدت الحلقة 29 من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضى العديد من الأحداث المثيرة، حيث بدأت بمنع صباح الجياش الفنانة وفاء عامر لأحمد العوضى ويجسد دور عرب السويركى من قتل عبد ربه الفنان رياض الخولي وكشفت للجميع سرها، وهو أن عرب السويركى ابن عبد ربه وقامت بتبديل عرب مع أنغام حتى لا يقتل عبد ربه ابنه بناءً على الحلم الذى كان يخاف منه عبد ربه، وهو أنه فى حالة إنجابه لولد سوف يقتله ابنه.

وشهدت الحلقة صدمة للجميع وقيام عرب بتحليل dna للتأكد من صحة كلام صباح الجياش، وتضمنت الحلقة قيام بنت عبد ربه سميحة باستغلال تعبه ومرضه وأخذت بصماته وتوقيعه على العديد من الأوراق وممتلكات والدها بمساعدة رباح الفنان وليد فواز.

على صعيد آخر اعترف الشيخ بعد تعرضه لحادث لصديقه عبد ربه بأن كل ما كان يقوله له كذب حول النبوءة التى قال له فيها بأن ابنه سيقتله.

مسلسل حق عرب يعرض على قنوات ART، حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة 8:30 مساء، ويعاد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل والساعة 8:30 صباحا، والساعة 2:30 عصرا كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة 11:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا، والساعة 11:30 ظهرا، والساعة 5:30 مساء ويعرض مسلسل حق عرب الساعة 9 مساء على قناة on drama و الساعة 12 بعد منتصف الليل على on.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.