العالم يقرأ.. قائمة الكتب الأكثر مبيعًا بـ"نيويورك تايمز"

تحرص جريدة "البوابة نيوز" على تقديم لقرائها كل ما هو جديد فى الأدب العالمى، لذلك نستعرض خلال السطور التالية قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حسبما أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

كتاب "الجيل القلق"

حصل كتاب "الجيل القلق" لـ جوناثان هايدت، على المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، حيث تدور أحداثه حول تأثيرات الهاتف على الحياة المعاصرة بالنسبة للأطفال ومدى التأثير الذى يتركه على الصحة العقلية.

كتاب "عصر الثورات"

وجاء فى المرتبة الثانية كتاب عصر الثورات بواسطة فريد زكريا، ويستخلص الكاتب دروسًا لعصر الاستقطاب الحالي من هولندا خلال القرن السابع عشر والثورة الفرنسية والثورة الصناعية.

كتاب "الرجل"

جاءت فى المرتبة الثالثة، كتاب الرجل بواسطة ريبيكا كوين تصف نجمة WWE رحلتها من نشأتها الكاثوليكية في أيرلندا إلى نجاحها في حلبة المصارعة.

كتاب "الحصول عليها معا"

جاءت فى المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز، كتاب الحصول عليها معا بواسطة جيسي واترز، وتدور حول تقديم مضيف قناة فوكس نيوز رأيه في بعض الأشخاص الذين تختلف آراؤهم السياسية عن وجهات نظره.

كتاب "قراءة الدستور"

جاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز، كتاب قراءة الدستور بواسطة ستيفن براير، ويعرض أحد القضاة المساعدين السابقين في المحكمة العليا فلسفته في تفسير الدستور.