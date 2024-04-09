إحالة تشكيل عصابي للجنح في سرقة متعلقات المواطنين بالمرج

قررت نيابة المرج اليوم الثلاثاء، إحالة تشكيل عصابي للجنح تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

كان قسم شرطة المرج، تلقى معلومات تفيد قيام شخصين في سرقة المواطنين بأسلوب الخطف، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف واعترفا بارتكابهما 5 وقائع سرقة وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، وسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.