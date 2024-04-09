تخليدًا لذكراها.. اسم الفنانة منى داغر ينضم إلى قائمة "عاش هنا"

ضمت قائمة مشروع "عاش هنا" والتى أطلقها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، تخليدًا لذكرى المبدعين عبر الأجيال، اسم الفنانة إلين داغر (منى)، حيث تم وضع لافتة على باب منزلها الذى يقع فى منطقة مصر الجديدة.

تُعد الفنانة إلين داغر ابنة المنتجة آسيا، حيث ولدتها بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهاجرت "إلين" مع والدتها إلى مصر، عقب وفاة والدها.

دخلت "الين" عالم الفن، فى عام 1944، وبعد نصيحة المقربون لها غيرت اسمها الى "منى" بعد ما شاركت فى أول بطولة فيلم "أما جنان"، أمام الفنان حسن فايق والفنانة فردوس محمد.

توالت بعد ذلك أعمالها السينمائية، حيث قدمت عددا من الأفلام مها "ست البيت"، "شاطئ الغرام"، "قدم الخير"، "أنا وحدي"، "آمال"، " الدنيا حلوة"، هذا جناه أبي، يا ظالمني، القلب له واحد في عام 1954.

اعتزلت منى مجال التمثيل، بعد أن وجدت أن أدوارها متشابهة ولم تعد تستطيع تقديم جديد، خاصة أن المخرجين والمنتجين حصروها في دور الفتاة الشريرة "خطافة الرجالة" وفي عام 1955 تزوجت من رجل القانون على منصور، بعد أن أشهرت إسلامها، وفي عام 2000 رحلت عن عالمنا ودفنت في البقيع.