وزير الخارجية الفرنسي غاضب بسبب تقارير روسية "كاذبة".. تفاصيل

أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني عن أسفه لنشر روسيا تقريرا "كاذبا" عن مقابلة هاتفية يوم الأربعاء 3 أبريل.

وقال وزير الخارجية الفرنسي إنه لم يعد من مصلحة فرنسا "المناقشة مع المسؤولين الروس"، بعد محادثة هاتفية نادرة يوم الأربعاء بين وزيري الجيش الروسي والفرنسي حول مكافحة الإرهاب، والتي أسفرت عن روايات متباينة.

وأضاف سيجورنيه لوسائل إعلام فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية من أبيدجان، حيث كان الوزير ينهي جولة في أفريقيا: "ليس من مصلحتنا اليوم أن نناقش مع المسؤولين الروس منذ صدور البيانات الصحفية، والتقارير المقدمة كاذبة".

وبعد محادثة يوم الأربعاء بين وزيري الدفاع سيباستيان ليكورنو وسيرجي شويجو بهدف نقل "معلومات مفيدة" إلى الروس بشأن هجوم موسكو، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس بالتعليقات الروسية.

وفي تقريرها عن الاجتماع، الذي بادرت إليه باريس، قالت روسيا بشكل خاص إنها "تأمل" ألا تكون أجهزة المخابرات الفرنسية متورطة في هذا الهجوم الذي خلف 144 قتيلا في 22 مارس وهي تكهنات نفتها باريس.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أنه قبل أن نتمكن من التحدث مع الروس مرة أخرى، "ربما يتعين علينا أولًا بناء الثقة، وربما قبل كل شيء، إجراء تطورات على الأرض العسكرية في أوكرانيا حتى يمكن تجديد العلاقات".

وبرر إيمانويل ماكرون مبادرة المباحثات بين الوزيرين الفرنسي والروسي، وهي الأولى منذ أكتوبر 2022، بأن لدى فرنسا على وجه التحديد “معلومات مفيدة” لنقلها “حول أصول هذا الهجوم وتنظيمه” الذي تبناه تنظيم داعش.