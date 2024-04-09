وزير الخارجية البريطاني يلتقي ترامب لبحث تقديم المساعدات إلى أوكرانيا

ذكرت صحيفة "إندبندنت" اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون التقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقر إقامة الأخير في فلوريدا قبل أن يجتمع مع كبار المسؤولين والمشرعين الأمريكيين.

ويزور كاميرون الولايات المتحدة في محاولة للضغط من أجل تمرير المزيد من المساعدات لأوكرانيا، والتي تم حظرها فعليًا في الكونجرس منذ خريف عام 2023، وذلك بسبب مقاومة أجزاء من الحزب الجمهوري.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية على اجتماع كاميرون مع ترامب قائلًا: "إنها ممارسة معتادة أن يجتمع الوزراء مع مرشحي المعارضة كجزء من مشاركتهم الدولية الروتينية".

وبحسب ما ورد ناقش الرجلان أيضًا الحرب في غزة ومستقبل الناتو في أول قمة لترامب مع مسؤول أجنبي كبير منذ ترك منصبه في يناير 2021.

وانتقد ترامب، المرشح المفترض للحزب الجمهوري للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، مرارًا وتكرارًا المساعدات المقدمة لكييف، وادعى أنه يستطيع إنهاء الحرب الروسية في غضون 24 ساعة إذا تم انتخابه رئيسًا.

وانتقد كاميرون في السابق آراء ترامب المتشككة بشأن حلف شمال الأطلسي وعندما اقترح الرئيس الأمريكي السابق أنه لن يحمي هؤلاء الحلفاء الذين لا يساهمون بشكل كافٍ في الدفاع، قال وزير الخارجية البريطاني إن هذا "ليس نهجًا معقولًا" وأشار إلى أن التحالف أصبح الآن "أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وكتبت صحيفة التلجراف البريطانية، نقلًا عن مصدر حكومي لم يكشف عنه، أن كاميرون أراد من ترامب أن "يسمع مقدار ما ننفقه على الإنفاق الدفاعي" في "اجتماع مثمر" سلط الضوء على "اتساع وقوة" العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ومن المتوقع أيضًا أن يلتقي وزير الخارجية البريطاني بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وكذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون لحث الأخير على إجراء تصويت على حزمة المساعدة لكييف.

وفي فبراير، تمت الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان في مجلس الشيوخ بدعم من الحزبين، مع تخصيص 60 مليار دولار لدعم كييف ولم يطرح جونسون مشروع القانون للتصويت في مجلسه بعد.