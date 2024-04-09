السفارة الأمريكية بمقديشيو تحذر من السفر إلى الصومال بسبب تهديدات إرهابية

قالت السفارة الأمريكية في الصومال في بيان، إن الولايات المتحدة تلقت معلومات عن تهديدات محتملة لمواقع متعددة في مقديشو وألغت بعد ذلك السفر المرتقب للموظفين الدبلوماسيين.

وجاء في البيان الصادر أمس الاثنين 8 أبريل الجاري، "تلقت السفارة الأمريكية في نيروبي معلومات عن تهديدات لمواقع متعددة في مقديشو، بما في ذلك مطار عدن أدي الدولي في مقديشو"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد البيان أن السفارة الأمريكية ألغت جميع رحلات السفر للموظفين المقررة في 9 أبريل.

وذكر البيان أيضًا أن وزارة الخارجية الأمريكية تبقي على تحذير "عدم السفر" للصومال بسبب احتمال وقوع جرائم والإرهاب والاضطرابات المدنية والمشكلات الصحية والاختطاف والقرصنة.

وأضاف البيان أن قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة الطارئة للمواطنين الأمريكيين في الصومال محدودة للغاية بسبب عدم وجود وجود قنصلي دائم في البلاد.