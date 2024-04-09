الأرصاد: اليوم طقس دافئ نهارا وأمطار متفاوتة الشدة على أغلب المناطق

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا وفي الصباح الباكر .

كما يشهد الثلاثاء أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية على أماكن متفرقة من القاهرة الكبرى وعلى السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحرى وسيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر .

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 17 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 27 والصغرى 14 ، وعلى جنوب الصعيد 33 العظمى والصغرى 19 درجة .