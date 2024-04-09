أعلام الأقاليم| عبد الرحيم الكردي.. عطاء مستمر

أنجبت مصر عددا كبيرا من الأدباء والمفكرين والمبدعين كان لهم دورا بارزا في الحياة الثقافية، ولم تغفل الهيئة العامة لقصور الثقافة أن تحفل بهؤلاء الكتاب والمبدعين في لفتة طيبة وتقديرا لما قدموه خلال مسيرتهم الإبداعية من خلال مبادرة تقدمها الهيئة تحت عنوان " العودة إلى الجذور تتناول من خلالها عطائهم الأدبي وسيرتهم الذاتية وفي هذه السطور خلال شهر رمضان المبارك نقدم كل يوم حلقة عن هؤلاء الرموز نبرز من خلالها مدى مساهمتهم في إثراء الأدب والثقافة والمكتبة العربية طوال حياتهم.

هو أحد أبناء محافظة سوهاج ، حصل على ليسانس اللغة العربية، ونال ماجستير في الأدب والنقد من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر إنه الناقد الأدبي الراحل عبدالرحيم الكردي، الذي شارك في تأسيس الجمعية المصرية للدراسات السردية وتنظيم المؤتمر السنوي للسرديات منذ 2006، وكان رئيس تحرير مجلة "كتابات" وهي مجلة علمية محكمة.

عمل الناقد الأدبي عبدالرحيم الكردي رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية ، وكيل كلية التربية بالسويس، وكيل كلية التربية بالإسماعيلية ، عميد كلية التربية ببورسعيد ، عميد كلية التربية بالإسماعيلية ، العميد المؤسس لكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس ، مدير معهد كونفشيوس ، مدير مركز اللغة العربية والترجمة بجامعة قناة السويس ، عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة .

ألف الدكتور عبدالرحيم الكردي العديد من الأعمال النقدية منها: السرد في الرواية المعاصرة، الراوي والنص القصصي، البنية السردية للقصة القصيرة، قراءة النص مقدمة تاريخية، السرد ومناهج النقد، نقد المنهج في الدراسات الأدبية، الشخصية المصرية في أعمال يوسف إدريس، تطور التقنيات السردية في الرواية المصرية، حوار مع النص، قراءة النص تأصيل نظري وقراءات تطبيقية، عندما تتوهج الكلمة، نقد المنهج في الدراسات الأدبية.

كان وفاته مفاجئة فقد رحل خلال مشاركته في حفل تابين الدكتور الراحل محمد عناني التي نظمها المركز القومي للترجمة بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة .