الأرصاد: استمرار موجة الطقس المتقلب اليوم.. وتحسن في الأحوال الجوية ثاني يوم العيد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، حيث شهدت العديد من المناطق الشمالية خلال الساعات القليلة الماضية أجواء غائمة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة و صاحبها دوي للرعد؛ ونشاط للرياح أدى إلى الإحساس ببرودة الطقس.

واوضحت الأرصاد، أنه تستمر هذه الأجواء اليوم حيث من المتوقع تساقط الأمطار على شمال البلاد خاصة المناطق الشرقية منها (مدن القناة والسواحل الشرقية وشمال الوجه البحري) تكون متوسطة الشدة ورعدية تقل حدتها على السواحل الغربية وجنوب الوجه البحري تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خاصة في فترات المساء والصباح الباكر لذا ينصح بعدم تخفيف الملابس في هذه الفترات.

وتابعت الأرصاد: تشهد البلاد تحسن في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء من يوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك.