تركيا: فرض قيود على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، فرض قيود على عشرات المنتجات التي تصدرها إلى إسرائيل، حتى تعلن الأخيرة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وللشهر السابع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، والذي تسبب في استشهاد وإصابة أكثر من مائة ألف فلسطيني، بالإضافة إلى تدمير المنازل والبنية التحتية في شتى مناطق القطاع.

وأوضحت وزارة التجارية التركية، أن القيود المفروضة على السلع المصدرة إلى إسرائيل تبدأ من اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وأكدت التجارة التركية أن القيود ستظل سارية حتى تعلن إسرائيل وقفا فوريا لإطلاق النار بغزة، وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين.

ولفتت الوزارة التركية إلى أن القيود تشمل 54 منتجا تصدره تركيا إلى إسرائيل، من بينها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.