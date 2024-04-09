تشييع جثمان ربة منزل ذُبحت على يد "سلفتها" بالفيوم

شيع المئات من أهالي عزبة كفر البلايط التابعة للوحدة المحلية لقرية ابوكسا بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، فجر اليوم الثلاثاء، جثمان ربة منزل، والتي لقيت مصرعها ذبحا بالسكين على يد “سلفتها”.

البداية عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي بتلقيه بلاغ من نقطة ابوكساه بوقوع جريمة قتل لربة منزل بالعقد الخامس من عمرها ذبحاً بالسكين وبها ثلاثة طعنات متفرقة بجسدها داخل منزلها فى عزبة كفر البلايط التابعة لقرية ابوكساه دائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبشواي برئاسة الرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي، وتبين من خلال المعاينة الأولية مصرع "منى. ر .م 45 عاما"، ربة منزل ولديها 5 من الأبناء، مذبوحة من الرقبة ذبحاً كاملا و3 طعنات متفرقة بجسدها من الرقبة .

وتبين خلال التحريات والبحث ومتابعة خيط الجريمة التي أشرف عليها العميد حسن عبد الغفار رئيس فرع بحث غرب بتكليف من اللواء حسام الدين انور مدير البحث الجنائي، بمعاينة الرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة ابشواي، لمحل الواقعة الذي تتبع آثار الدماء أثناء معاينة الجريمة والتي انتهت بها إلى منزل سلفة المجني عليها وأثناء مناقشتها تشكك في ارتكابها الجريمة بعد وجود آثار دماء بيديها وإصابة سكين في إحدى ايديها، وعلى الفور تم القبض عليها، والتحفظ على أداة الجريمة التي ألقتها في مياه ترعة صغيرة بجوار المنزل.

وخلال المناقشة الأولية مع المتهمة بررت فعلتها بأنه المجني عليها ضرة شقيقتها التي لا تنجب وأنها دائمة الضرر لهم وتدمير حياتهم وتهديد استقرارها هي وشقيقاتها بأعمال السحر والشعوذة، الأمر الذي أثار حفيظتها وأشعل روح الانتقام داخلها بالتخلص منها ذبحا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة فى أبشواي لعمل المعاينة على الطبيعة، والتى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي، وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وتكليف المباحث بإجراء التحريات وجار العرض على النيابة لتولي التحقيق.