وداعًا ريان المنيا| جثمان طه محمد يصل إلى قريته وسط هتافات "الشهيد حبيب الله”.. صور

وصل منذ قليل قليل جثمان الشاب طه محمد عبد العزيز الملقب بريان المنيا، ضحية السقوط في بئر مياه جوفية عمقه 30 متر بالصحراء الغربية في محافظة المنيا، إلى مدافن قرية عزاقة لأداء صلاة الجنازة عليه، استعدادًا لتشييع جثمانه لمثواه الأخير، وسط هتافات الشهيد حبيب الله وصراخ ابناء القرية والدعوات لة بالرحمة والمغفرة وسط الالاف من المواطنيين من اهالي قري مركز المنيا وعدد كبير من القبائل العربية، أثناء تشييع جثمان الشاب طه، بعدما ظل الأهالي يدعون له لأيام متواصله في العشر الأواخر من شهر رمضان، متمنين خروجه سالما ومعافى لأسرته وأبنائه.

وفي وقت سابق، نجحت الأجهزة المعنية، في استخراج جثمان الشاب طه من داخل بئر عمقه 30 مترًا والذي سقط فيه قبل 7 أيام، وتم نقله داخل سيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات بالمنيا، وذلك لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وعرضه على الطب الشرعي لاستخراج تصريح الدفن.

وكان قد وصل جثمان ريان المنيا لمشرحة مستشفي المنيا العام بصحبة النيابة العامة، بعد ما قرر المستشار احمد عبدالهادي، المحامي العام الأول، لـ نيابات جنوب المنيا اليوم، انتداب الطب الشرعي، لإعداد تقرير الصفة التشريحية، لجثمان طه محمد عبدالعزيز حسن، 30 سنة، ابن عزبة حامد عزاقة، والمعروف إعلاميا بـ ريان المنيا ضحية بئر عزاقة بـ المنياوتحديد أسباب والوفاة.

وكان المحامي العام، قد كلف الأجهزة الأمنية بالتحري عن الواقعة، وفريق النيابة العامة بـ مركز المنيا، بالتحقيق وسماع أقوال شهود العيان وأهلية المتوفى.

فيما واصل المواطنون احتشادهم أمام مشرحة مستشفى المنيا المركزي، تمهيدا لاستلام جثمان ريان المصري ضحية بئر عزاقة بـ المنيا، وأداء صلاة الجنازة عليه، ودفنه بمقابر الأسرة غرب المنيا.

كانت مديرية الصحة وغرفة العمليات بالمحافظة، قد اعلنت مساء الاثنين، 8 أبريل 2024، العثور على جثمان المزارع ريان المصري ضحية بئر عزاقة عقب الانتهاء من اعمال الحفر، في تمام الساعة العاشرة و55 دقيقة، تم العثور على جثة المفقود، بعد 8 أيام على سقوطه، نتيجة اختلال توازنه وسقوطه في بئر عمقه 30 مترا، وقيام سيارة الإسعاف بنقلة إلى مشرحة مستشفي المنيا.

وكشف البيان، عن وقوع الحادث بالظهير الصحراوي الغربي، مدخل قرية أبوإسماعيل، بعمق جنوب الطريق بطول واحد كيلومترا، بمجلس قروي طوخ الخيل، بمركز المنيا.