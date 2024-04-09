إصابة فلسطيني جراء استهدافه بمسيرة إسرائيلية بمنطقة التنور في حي الجنينة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإصابة مواطن فلسطيني جراء استهدافه بمسيرة إسرائيلية بمنطقة التنور في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات جوية على مدينة رفح الفلسطينية، ونتج عن تلك القصفات عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين في حي التنور شرق المدينة.

ومذ قليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الكريم زواهرة نجل الأسير المحكوم مدى الحياة محمد زواهرة بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه بالضرب في قرية المعصرة جنوب بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 شبان وأصابت أحدهم بالرصاص في مخيم عقبة جبر شرق مدينة أريحا، والشبان هم المصاب محمد حسين طبية، وابراهيم العالم، وخليل أحمد غوانمة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي مداهمة منازل المواطنين في بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية، واقام الاحتلال الحواجز العسكرية، واغلق الشوارع بالسواتر الترابية، وقام بتوقيف سيارات المواطنين وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قرية النصارية بالأغوار الوسطى، وداهم الاحتلال عددًا من المنازل داخل القرية.

واندلعت مواجهات عنيفة اليوم، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي أطلق خلالها الاحتلال قنابل الغاز بكثافة في محيط حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.