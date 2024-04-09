هيئة المحطات النووية تنظم الاحتفال السنوي بموقع العمل بالضبعة بحضور مستشار رئيس الجمهورية

نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حفل رمضان السنوي احتفاءً بالشهر الكريم بموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك بتشريف فضيلة الإمام الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية وكوكبة من الشيوخ القراء والمبتهلين، ولفيف من قيادات الهيئة برعاية وحضور الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة المحطات النووية

هذا وقد قام الدكتور أمجد الوكيل بإلقاء كلمة رحب فيها بالحضور، وشكر فضيلة الإمام على حضوره للاحتفال باخر ليالي شهر رمضان المعظم، وقد اشاد الوكيل بالإنجازات العديدة التي حققتها الهيئة على مدار الشهور القليلة الماضية، مؤكدا أن تدشين الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة في يناير الماضي بتشريف القيادة السياسية للبلدين عبر تقنية الفيديو كونفرانس هو إنجاز تحقق بجهود أبناء الهيئة المخلصين والشريك الروسي وتضافر جهود كافة جهات الدولة المعنية.

وقد ألقى فضيلة الإمام الدكتور أسامة الأزهري مستشار فخامة السيد رئيس الجمهورية ندوة عن قصص الكفاح المصرية والتي تعبر عن النفس الفريدة التي يتميز بها المصريون في مختلف العصور والميادين والتي تنم عن روح الكفاح والمثابرة والتحدي والاتقان والاستناد للعلم في تحقيق مختلف الإنجازات في توقيتات قياسية ليضرب أروع الأمثلة في بناء الوطن وهو الأمر الذي يتضح جليا في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية، الأمر الذي كان من شأنه الأثر البالغ في الارتقاء بالروح المعنوية للعاملين بموقع المحطة النووية بالضبعة وإعلاء لقيم المثابرة والعطاء والاستمرار في بذل الغالي والنفيس في سبيل تنفيذ المشروع والذي سوف يمتد أثره لأجيال متتابعة.

وفي ختام الحفل قام السيد الدكتور أمجد الوكيل بتكريم فضيلة الامام الدكتور اسامة الأزهري، والشيخ محمد عبداللطيف، والشيخ محمد جابين، وذلك لتشريفهم بالحضور واحياء الليلة الرمضانية، كما تلى ذلك أيضا مأدبة للسحور في آخر ليلة من ليالي شهر رمضان المعظم.

