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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

10 أبريل.. طرح فيلم "Squealer" بصالات السينما المصرية

Squealer
Squealer
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ينطلق فيلم الإثارة المرعب “Squealer” للمخرج آندي أرمسترونج في دور العرض المصرية يوم 10 أبريل المقبل.

فيلم “Squealer” مستوحى من أحداث الجرائم الشنيعة الواقعية التي ارتكبها القاتل المتسلسل الكندي روبرت بيكتون، والذي استخدم مزرعة الخنازير الخاصة به للتخلص من جثث ضحاياه.

تدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة تبدأ فيها حوادث غامضة لاختفاء شابات. يتتبع القضية ضابط شرطة وأخصائية اجتماعية يقودهم البحث عن الأدلة لفك غموض هذه القضية إلى مزرعة نائية ويكتشفان أن الجزار المحلي كان يجلب عمله إلى المنزل. يأخذنا الفيلم إلى داخل عالم القاتل المتسلسل في تجربة مرعبة ومروعة تخطف الأنفاس.

للمخرج آندي أرمسترونج سجل حافل بالأعمال في قسم تصميم مشاهد الحركة والأكشن والمعارك يضم عدد من أشهر وأهم الأفلام من بينها The Amazing Spider-Man، وThor، وPlanet Of The Apes، وGalaxy Quest، وI Robot، وCharlie's Angels، وغيرها الكثير.

Squealer دور العرض المصرية