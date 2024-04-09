احتراق سيارة بميدان المسلة بالفيوم دون وقوع إصابات

شهد ميدان المسلة بمحافظة الفيوم، منذ قليل، اشتعال النيران في سيارة ملاكي جراء ماس كهربائي حدث بها أثناء سيرها على الطريق متجهه إلى طريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

كانت غرفة العمليات الخاصة بالحماية المدنية في محافظة الفيوم قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في سيارة ملاكي بميدان المسله وتم الدفع بسيارة مجهزة مادة الفوم للسيطرة على الحريق الذى نشب وإخماد النيران.

وتم محاصرة النيران والسيطرة عليها دون التأثير على حركة السير

وأسفرت الجهود التي بذلها رجال الحماية المدنية بالفيوم عن إخماد النيران دون التأثر على سير المركبات على الطريق، حيث جرت محاصرة النيران واستمرار أعمال التبريد بالتوازي تسيير الطريق، وتم تم استخدام مادة الفوم في الإطفاء والتي تعمل على فصل الهواء عن المادة القابلة للاشتعال وكسر مثلث الحريق وإخماده.



وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة كان يستقلها شخصان، فرا منها لحظة حدود الماس الكهربائي، قبل اشتعال النيران بها، وأكدا عدم وقوع أي ضحايا أو إصابات على إثر الحادث.



وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.