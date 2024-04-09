زيلينسكي: اهتمامنا ينصب على مضاعفة جهود الجيش لإحباط خطط روسيا ضد خاركيف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن اهتمام جيش بلاده الآن ينصب على "مضاعفة الجهود لإحباط خطط روسيا ضد مدينة خاركيف".

وأوضح زيلينسكي، في كلمة له عبر الفيديو، أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" الأوكرانية، أن العمل جارٍ في الوقت الراهن بين كييف وشركائها لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع الجوي.

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة تركيز بلاده على "إنتاج الطائرات بدون طيار، وإمدادات الطائرات بدون طيار، والخدمات اللوجستية العادلة وفي الوقت المناسب"، واصفًا ذلك بأنه "أمر أساسي".

وأضاف زيلينسكي أنه "يجب أن يكون جيشنا متقدمًا تقنيًا قدر الإمكان"، لافتًا إلى أنه تمت نوقشت الاستعدادات العسكرية اليوم بينه وبين قادة جيشه، مبينًا أن "العمل جارٍ على حزم دفاعية جديدة وخطوات جديدة لممارسة الضغط على روسيا".

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأوكراني إن هجومًا صاروخيًا روسيًا موجهًا في منطقة سومي شمال شرقي البلاد قد تسبب في مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأضاف زيلينسكي أن الهجوم أدى أيضًا إلى أضرار جسيمة بعدد من مناطق سومي، مشيرًا إلى أن عملية إنقاذ تجري في مدينة بيلوبيليا بمنطقة سومي، بعد الهجوم الروسي بقنبلة جوية موجهة ضرب وسط المدينة، وهناك أضرار جسيمة وجرحى، لكن حتى الآن، تم الإبلاغ عن وفاة شخص واحد.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده "تحتاج إلى المزيد من الفرص العسكرية للرد على روسيا والمزيد أيضًا من الفرص المرتبطة بالعقوبات على روسيا".