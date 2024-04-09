زعيم المعارضة الإسرائيلية: ناقشت مع واشنطن إمكانية التوصل لحل في غزة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، ضرورة الوصول إلى حل في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس منذ السابع من أكتوبر.

وأفاد لابيد للصحفيين بعد اجتماعه مع بلينكن أن التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين قد يكون تحديًا، ولكنه ليس مستحيلًا، مشيرًا إلى قلق إسرائيل من الوضع الإنساني في غزة وضرورة تجنب إيذاء سكان القطاع.

اختُتمت جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة، بحضور وفود من الولايات المتحدة، قطر، وإسرائيل، دون إعلان رسمي عن أي نتائج تتعلق بتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.