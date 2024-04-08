"مياه الفيوم": العمل بمراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، استمرار تقديم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع أفرع الشركة بمختلف مراكز المحافظة طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك أو من خلال نقاط شحن شركة فوري تيسيراََ على المواطنين وحفاظًا على استمرارية الخدمة طوال أيام العطلة.

وأشار الى أن الشركة تستقبل كافة الشكاوى والإستفسارات عن طريق الخط الساخن ١٢٥ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتشكيل غرفة عمليات تزامنًا مع مع احتفالات عيد الفطر للتعامل الفوري مع أي طارئ.

كما وجه جميع القطاعات بالشركة بالجاهزية التامة لسرعة التعامل مع مختلف الشكاوى بجميع انحاء المحافظة.

وجاء ذلك ضمن توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان بإستمرار العمل بمراكز شحن العداد مسبق الدفع خلال إجازة عيد الفطر.