يوسف لبيب يسجل هدف التعادل لفريق إنبي في شباك الأهلي

أحرز اللاعب يوسف لبيب هدف التعادل لفريق إنبي في مرمى الأهلي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الدوري الممتاز.

جاء هدف يوسف لبيب في الدقيقة 60 من المباراة بعدما تقدم الأهلي بهدف عن طريق اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 44 من الشوط الاول.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة إنبي بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة 16 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يمتلك إنبي 27 نقطة في المركز الثالث.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وانتوني موديست.