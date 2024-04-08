حسين الشحات يوجه رسالة لجماهير الأهلي:حقا أنتم السند

وجه حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جمهور النادي عقب خضوعه لعملية جراحية في الوجه بعد الإصابة التي تعرض لها أمام سيمبا التنزاني، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وتعرض حسين الشحات لإصابة خطيرة في الوجه في الدقيقة الأخيرة من مباراة سيمبا التنزاني، مما أدى إلى حدوث ارتجاج في المخ، وخضوعه لعملية جراحية في الوجه.

وكتب الشحات على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الحمد لله، فله الحمد في كل شيء.. لحظات كانت صعبة من توقيت الإصابة إلى أن تمت العملية الجراحية بخير الحمد لله، تدريجيا أبدأ في استعادة جميع الأمور للعودة إن شاء الله، ولكن أود أن أشكر الجميع الذين اغمروني بكم الحب والاهتمام يعد شعور القلق الذي عاشه الجميع.

أشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني وشكر خاص للجهاز الطبي بالنادي والطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى زملائي الذين كانوا من حولي طول الوقت أمي وزوجتي وأخواتي وأصدقائي وكل من بالحب حاول الاطمئنان شكرا للأسرة الكبيرة جماهير النادي الأهلي حقا انتم السند والحمد لله، فترة راحة تنتهى على خير والعودة لاستكمال الطموحات والأحلام التي هي هدفنا جميعا إن شاء الله.