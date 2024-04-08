موعد صلاة العيد في الإسكندرية

ينتظر الآلاف في محافظة الإسكندرية مواعيد صلاة العيد، والتي تأتي متأخرة قليلا عن بعض المحافظات الأخرى.. فقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، في بيان رسمي له، المواعيد الرسمية لصلاة العيد للاحتفال به وسط البلالين وألعاب الاطفال والملابس الجديدة ورائحة الكحك.

وفي الإسكندرية تقام صلاة العيد في تمام الساعة 6:02 صباح يوم الأربعاء 10 أبريل في اشهر الساحات والمساجد بمختلف انحاء المحافظ.

وتستعد كافة مديريات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث خصصت مديرية أوقاف الإسكندرية 500 ساحة خلاء موزعة على 11 إدارة فرعية وتخصيص 1000 إمام وخطيب لإلقاء الخطبة وأداء صلاة العيد بين 500 إمام وخطيب اساسى و500 احتياطى.

وأما مديرية التموين، أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة الموقف التمويني بالمحافظة من خلال أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة اى شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها فوريا وتسيير حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية ورصد اى نقص في اى سلعة غذائية وغير غذائية وتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالاسعار المقررة والمعلن عنها.

وقررت حديقة الحيوان بالنزهة تعطيل جميع الإجازات لجميع العاملين وعمل صيانة شاملة في كل مرافق ومناطق الحديقه، وإلغاء إجازات طواقم الأطباء وزيادة منافذ بيع التذاكر للقضاء على الزحام، بالإضافة إلى تفعيل الإذاعة الداخلية للابلاغ عن الأطفال التائهين، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الأمنية لاقرار تعزيزات أمنية على الأبواب والأسوار لحماية الزائرين والتصدي لمحاولات التحرش والمضايقات، فضلًا عن تواجد عناصر من الشرطة النسائية لضبط المنظومة الأمنية.