ads
الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

استشفاء للاعبي الزمالك استعدادا للاتحاد في الدوري

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيلياً واستشفائياً خاصاً لمجموعة اللاعبين الذي شاركوا في مباراة فيوتشر بالأمس في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدت هذه المجموعة العديد من التدريبات التأهيلية الخفيفة، بجانب فقرة استشفائية خاصة سواء داخل الملعب أو صالة الجيمانيزيوم، تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق.

واكتفت مجموعة اللاعبين الأساسيين بأداء الفقرة التأهيلية و الاستشفائية فقط دون المشاركة في التدريبات الجماعية، بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز حتي لا يتعرضوا للارهاق.

وفي سياق أخر حرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على عقد جلسة فنية خاصة مع مجموعة اللاعبين الأساسيين في مباراة  الأمس أمام فيوتشر، و تحدث معهم في العديد من المواقف والنقاط الفنية التي حدثت  خلال المباراة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جوزيه جوميز فيوتشر كأس الكونفدرالية الأفريقية أيمن مصطفى