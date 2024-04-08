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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

موتيابا يشارك في مران الزمالك استعدادا للاتحاد بالدوري

ترافيس موتيابا
ترافيس موتيابا
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شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، انتظام الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الأبيض، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء ذلك عقب عودة اللاعب من بلاده بالأمس، ومشاركته  في تدريبات المستبعدين من مواجهة مودرن فيوتشر الأخيرة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن ينتظم اليوم في المران الجماعي للفريق بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ترافيس موتيابا الاتحاد السكندري أيمن مصطفى