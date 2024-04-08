مسلسل جودر الحلقة 14.. الشيخ عبد الأحد يكشف سر البومة

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الفانتازيا “جودر: ألف ليلة وليلة” للفنان ياسر جلال، عددا من الأحداث الهامة.

وخلال أحداث الحلقة، كشف الشيخ عبد الأحد (أحمد بدير) سر البومة التي طاردته هو وجودر (ياسر جلال) خلال رحلتهما للمغرب، واتضح أنها تابعة لشواهي (نور)، التي تراقب تحركات الشيخ لمعرفة مكان الكنز.

وتحاول جوهرة (تارا عماد) لفت نظر جودر، وتحضر له الطعام ليخبرها بأنه متزوج وأعتاد على أنه يأكل من يد زوجته ، ثم تقوم بفعل الأعمال الروحانية لجذبه، وتضع منوم لوالدها الملك عبد الأحد وخدام القصر حتى تستطيع الجلوس معه.

تدور أحداث مسلسل "جودر" في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة. والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.