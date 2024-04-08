طقس الإسكندرية.. تكاثر للسحب المنخفضة المحملة بالأمطار وسط انخفاض في درجات الحرارة

تشهد محافظة الإسكندرية أخر نوات فصل الربيع، وسط تساقط للامطار الغزيرة وتكاثر للسحب المنخفضة المحملة بالأمطار الرعدية، وانخفا في درجات الحرارة والتي سجلت اليوم 18 درجة مئوية، وسرعة رياح وصلت إلى 20 كم/ ساعة، مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار بنسبة 30٪؜.

وقد أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية بتأثر البلاد بمنخفض جوي متمركز علي شرق البحر المتوسط يصاحبه كتل هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء.

كما يستمر نشاط الرياح علي معظم الأنحاء مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس، وتساقط للأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا تتجه نحو شرق البلاد، سيناء ومدن القناة والسواحل الشرقية.

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تقدم السحب الرعدية إلى غرب ووسط الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، أما عن شرق البلاد والقاهرة الكبرى فهم على موعد مع سقوط الأمطار خلال فترات المساء.

واعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة ابتداء من مساء أمس الأحد ٧ إبريل ٢٠٢٤ استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط امطار متوسطة الي غزيرة علي محافظة الإسكندرية باكر الاثنين ٨ أبريل ٢٠٢٤.

كما ترفع درجة الإستعدادات ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة، متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، إيقاف الإجازات وبدل الراحات.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.