نائب محافظ البحيرة تتابع حادث انهيار سور بلكونة وكسح مياه الأمطار بأبو حمص

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، جولة ميدانية موسعة بمركز أبو حمص، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، واللواء مدحت الزغد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، وهدان السيد - مدير إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام.

وتابعت نائب محافظ البحيرة تداعيات حادث إنهيار سور بلكونة بإحدى المنازل، موجهة بسرعة إزالة الجزء المنهار من العقار وذلك حرصاً على سلامة المارة والسيارات وكذا رفع الأنقاض الناجمة عن الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، هذا بالإضافة إلي فرض كردون حول العقار لمنع المرور أسفل العقار.

كما تابعت تنفيذ حملة اشغالات وكسح تراكمات مياه الأمطار، حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع، على ضرورة استمرار حملات رفع اشغالات الطرق ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية وذلك تزامناً مع سقوط الأمطار ورفع درجة الاستعدادات بمختلف مدن ومراكز المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية، مؤكدة على ضرورة إستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء.

وخلال جولتها بمركز أبو حمص قامت نائب المحافظ بالمرور علي معارض وأسواق السلع الغذائية، وذلك بهدف متابعة توافر السلع الغذائية الإستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإلتزام بالتسعيرة المقررة وكذا التأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها.

ووجهت بتكثيف الحملات والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين والتنسيق على مدار الساعة بصورة دورية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية لمتابعة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء.