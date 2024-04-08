البنتاجون: واشنطن تراجع نتائج التحقيق الإسرائيلي بشأن الهجوم على عمال الإغاثة

صرّحت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، سابرينا سينج، بأن الولايات المتحدة تجري مراجعة لنتائج التحقيق الإسرائيلي الأولي بشأن الهجوم على عمال الإغاثة في قطاع غزة.

وأكدت سينج -في تصريحاتها اليوم الاثنين- استمرار متابعة الوضع في المنطقة، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية قواتها ومصالحها.

وأضافت: "لا يوجد لدينا قنوات اتصال مباشرة مع حماس بخصوص توزيع المساعدات الإنسانية، ولكن التنسيق يتم مع الشركاء المحليين والمنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة".

وأشارت إلى استمرار العمل على الرصيف المؤقت رغم زيادة دخول المساعدات، مؤكدة استمرار عمليات إنزال المساعدات جوا.

من جهة أخرى، نفت سينج أي تورط للقوات الأمريكية في استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق بأي شكل من الأشكال.