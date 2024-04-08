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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

إزالة 16 مليون محتوى إرهابي وإغلاق أكثر من 400 قناة متطرفة على تيليجرام

إزالة محتوى متطرف
إزالة محتوى متطرف من تليجرام
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في الربع الأول من عام 2024، تحقق نجاح كبير في مكافحة الفكر المتطرف عبر منصة تليجرام، بالتعاون المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" مع تليجرام أسفر عن إغلاق 445 قناة متطرفة، وإزالة 16 مليون محتوى متطرف ينتمي لثلاثة تنظيمات إرهابية.

التفاصيل

تمت إزالة 3،227،272 مليون محتوى متطرف وإغلاق 186 قناة تابعة لهيئة تحرير الشام الإرهابية. كما تمت إزالة 1،635،241 مليون محتوى متطرف وإغلاق 72 قناة متطرفة تعود لتنظيم "القاعدة" الإرهابي.

الإجمالي
منذ بدء التعاون بين "اعتدال" وتليجرام في فبراير 2022 حتى مارس 2024، تم إزالة ما يقدر بـ 75،388،319 مليون محتوى متطرف، وتم إغلاق 13،533 قناة متطرفة استُخدمت في نشر الأنشطة الدعائية المتطرفة.

الهدف
اتفاقية التعاون بين "اعتدال" و"تليجرام" تهدف إلى حماية مستخدمي المنصة من المحتوى المتطرف والتأثيرات الأيديولوجية ومحاولات استغلال مساحة مشاركة المحتوى.

الاعتراف الدولي

في أغسطس الماضي، أشاد مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة بجهود المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" في مواجهة أيديولوجيات معينة، مشيدًا أيضا بالمعرفة العملية للمركز العالمي بمختلف الجماعات المتطرفة.
وهذه الجهود المشتركة تعكس التزامًا قويًا بمكافحة الإرهاب والتطرف على الإنترنت، وتساهم في تحقيق أمان أكبر للمجتمع الدولي.

ومن ناحيتها، قالت عفاف الصمدي، خبيرة أمن المعلومات والأمان الرقمي، إن التليجرام من أكثر منصات التواصل الاجتماعي خطرًا، بسبب تواجد الآلاف بل الملايين من الحسابات المتطرفة الجماعات المتطرفة، وأكثر تنظيم يمتلك نسبة كبيرة من تلك القنوات هو تنظيم داعش المتطرف.
وأكدت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تلك الجهود جيدة في الوقت الحالي، وستكون مثمرة أكثر في حال استمرت على هذا المنوال.

مكافحة الفكر المتطرف منصة تليجرام عتدال محتوى متطرف