مقتل ضابط وإصابة 6 أخرين من الشرطة الباكستانية بهجوم بقنبلة جنوب البلاد

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الإثنين، مقتل ضابط شرطة وإصابة ستة آخرين في هجوم بقنبلة يدوية وقع جنوب غرب البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم الذي وقع قرب مدينة "كويتا" عاصمة إقليم "بلوشستان" حتى الآن.

بدوره، قال قائد الشرطة المحلية ناصر شاه إن الضباط ما زالوا يحققون في أسباب وملابسات هذا الهجوم.

من جانبه، ندد وزير الداخلية محسن نقفي - في بيان صادر عنه - بالهجوم الذي وقع بعد مرور يوم واحد فقط على مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة "خوزدار" بإقليم "بلوشستان" الذي شهد تصاعدًا في هجمات المتشددين خلال الأسابيع الأخيرة.